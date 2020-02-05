"Оттуда невозможно распространение инфекции". Глава Роспотребнадзора - о месте карантина, куда доставят на карантин вернувшихся из Китая туристов

В тюменском аэропорту "Рощино", куда должны прилететь туристы из России из СНГ, которых потом доставят на карантин в санаторий "Градостроитель", глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам о порядке прибытия соотечественников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Граждане России и не только прибывают практически домой, - сказала Попова. – Учитывая, что они возвращаются из очага, где объявлен карантин, они должны пройти период наблюдения, который называется обсервацией, в течение 14 дней".

Чтобы рисков не было вовсе, сегодня после прибытия первого борта на самолет "в должной одежде" поднимутся для необходимого контроля сотрудники таможни и пограничники.

"Борт будет стоять на санитарной стоянке, как и положено. Все прибывшие рассаживаются по специальным автобусам, на которых они направляются к месту расположения. Багаж будет выгружен на летное поле и обработан, после чего последует за пассажирами. Самолеты снаружи и внутри будут полностью продезинфицированы", - сказала Попова.

Центр "Градостроитель" выбран для карантина потому, что из него невозможно распространение инфекции. Установлены ограждения, видеонаблюдение. Он оборудован собственными канализацией и камерой для дезинфекции.