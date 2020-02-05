В Екатеринбурге из средней школы №4 эвакуировали тысячу человек

В среду утром в Екатеринбурге эвакуировали среднюю школу №4.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, около 9 часов поступил сигнал о задымлении и сработке пожарной сигнализации в образовательном учреждении на улице Пехотинцев, 15. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что случилось короткое замыкание без последующего горения в электрощите, который находился в столовой на первом этаже.

По данным ведомства, из здания школы были эвакуированы 1000 человек, из них 950 детей. После проверки учебный процесс возобновился.

Как добавили в МЧС, информации о пострадавших к ним не поступало.