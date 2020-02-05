17 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

В Госдуме предложили разрешить покупать билеты на самолет для собак и кошек

В Госдуме предложили позволить владельцам домашних животных покупать билеты для них на самолет. Автор инициативы – глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов – уже передал свои предложения в Минтранс, который, как известно, обещал подготовить правила перевозки животных в самолетах.
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Бурматов считает, что если продавать билеты для животных, то хозяевам не придется беспокоиться из-за ограничения по весу – сейчас в салон можно взять животное, вес которого вместе с переноской составляет не более 8 кг, пишут "Известия".

"Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 кг, как это уже сделано в других странах мира", — отметил Бурматов. А если покупать билет, то это позволит отойти от зависимости от веса животного, добавил депутат. В ряде случаев можно предусмотреть для питомца (собак) возможность лететь в ногах у хозяина, считает депутат.

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В Госдуме предложили разрешить покупать билеты на самолет для собак и кошек

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Теги: госдума, домашние животные, перевозка животных, самолет



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