17 Августа 2020
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Общество Челябинская область
химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

В прошлом году на Южном Урале впервые выявлено почти 18 тысяч новых случаев заболеваемости раком

В прошлом году в Челябинской области 17 тыс. 719 человек заболели раком.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины, на первом месте - более 12% - колоректальный рак, на втором - рак кожи, на третьем - молочной железы.

Стоит отметить, что заболеваемость раком в Челябинской области выше, чем в среднем по России. Специалисты призывают южноуральцев не пренебрегать диспансеризацией и профосмотрами.

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В прошлом году на Южном Урале впервые выявлено почти 18 тысяч новых случаев заболеваемости раком

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Теги: рак, онкология, Челябинск, заболеваемость



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