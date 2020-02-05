В прошлом году на Южном Урале впервые выявлено почти 18 тысяч новых случаев заболеваемости раком

В прошлом году в Челябинской области 17 тыс. 719 человек заболели раком.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины, на первом месте - более 12% - колоректальный рак, на втором - рак кожи, на третьем - молочной железы.

Стоит отметить, что заболеваемость раком в Челябинской области выше, чем в среднем по России. Специалисты призывают южноуральцев не пренебрегать диспансеризацией и профосмотрами.