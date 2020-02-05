17 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

В Тобольске неизвестный "заминировал" детский сад, школу и больницу

Сегодня утром в Тобольске неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе №2, детском саду и больнице микрорайона Иртышский, передает корреспондент Накануне.RU.

На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Детей из детского сада, сотрудников школы, больницы, а также пациентов, в числе которых были и тяжелобольные, эвакуировали в ДК "Речник".

Как сообщили в администрации Тобольска, сообщение о минировании школы, больницы и детского сада на систему 112 от анонима поступило в 7.13. Из больницы в 8.30 эвакуировали 55 человек, из детского сада - 83 человека, школы - пять человек. На месте работали силы ОФПС, полиции, кинологи, скорая помощь, ПАТП, УГОЧС.

Через два часа специалисты сообщили, что вызов ложный.

В группе "Новости Тобольска. Тобольск содействие" социальной сети "ВКонтакте" опубликовано видео с места событий.

В настоящий момент оцепление снято.

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В Тобольске неизвестный "заминировал" детский сад, школу и больницу

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Теги: телефонный терроризм, лжеминирование, детский сад, больница, школа



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