Объем сделок с недвижимостью в России упал впервые за десять лет

Росстат зафиксировал снижение сектора операций с недвижимостью на 0,6% в 2019 году, что стало самым низким показателем впервые с 2009 года.

В прошлом году сделки с недвижимостью создали более 9,3 трлн рублей добавленной стоимости, что составляет 9,4% от всего ВВП.

В 2018 году операции на рынке недвижимости показывали рост на 3,1%, пишет Regnum.

Ранее аналитики не исключили рост цен на вторичное жилье в 2020 году. Исходя из данных портала Domofond.ru, увеличение стоимости вторичного жилья напрямую зависит от динамики цен на новостройки.

Так, по итогам прошлого года из-за взрывной волны роста цен на однокомнатные квартиры в новых домах (увеличение на 30%), выросли и цены на вторичные "двушки". По прогнозам экспертов, еще большую динамику мы сможем наблюдать в текущем году.