Пермский фотограф добился блокировки видео Варламова о Перми

Сервис YouTube заблокировал видеоролик блогера Ильи Варламова "Двойное проникновение в Пермь" по требованию фотографа Ильи Липина. Об этом пермский фотограф сообщил в своей социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Помните про видео Варламова про Пермь? Простите, пермяки, но вы его больше не увидите... Оказывается, нельзя просто взять без спроса чужие фоточки и вставить в свой пиар-видосик", - высказался фотограф, отметив, что это "хоть мелочь, но приятная".

Ролик был снят Варламовым в ноябре вместе с блогером Сергеем Мезенцевым.

Разблокировать видеоролик может Илья Липин, если отзовет свою жалобу на нарушение авторских прав.

Отметим, что недавно Илья Варламов опубликовал БДСМ с главой Перми Дмитрием Самойловым. Аббревиатура расшифровывается как "Большая дорога с мэром" - проект предполагает прогулку блогера с главой города по незапланированным маршрутам. Ролик с Самойловым Варламов снял в конце прошлого года. В нем блогер и мэр посетили несколько районов города, проверили как убирают снег и обсудили городские проекты.