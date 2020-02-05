Следователи проверяют "уктусского стрелка" на вменяемость: экспертиза будет идти месяц

Следственный комитет рассказал о ходе работы по уголовному делу "уктусского стрелка" Алексея Александрова.

Напомним, Александров был задержан в Екатеринбурге в декабре прошлого года. Его обвиняют в жестоком убийстве двух девушек на Уктусе в 2018 году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в настоящее время анализируется информация с электронных носителей, изъятых у фигуранта. Их объем в общей сложности составляет около 12 терабайт.

Как пояснил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Сергей Мальцев, все это в обязательном порядке надлежит отсмотреть и оценить.

"Кроме этого, уже назначена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого для установления его вменяемости и ответа на ряд иных вопросов. Экспертиза будет проводиться минимум один месяц", - добавил Мальцев.

Напомним, во вторник Ленинский районный суд до лета продлил арест "уктусскому стрелку".