17 Августа 2020
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Армия и ВПК
АУ-220М, дистанционно управляемый боевой модуль (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Концерн "Уралвагонзавод" на DEFEXPO-2020 впервые представил АУ-220М

57-мм дистанционно управляемый боевой модуль, являющийся одной из самых перспективных разработок для российской армии, представлен концерном "Уралвагонзавод" на выставке сухопутных и военно-морских вооружений "ДефЭкспо Индия-2020".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Предназначен он для вооружения различных боевых машин, в первую очередь боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных – на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Кроме этого его можно использовать в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

АУ-220М, дистанционно управляемый боевой модуль(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

АУ-220М, дистанционно управляемый боевой модуль(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Артустановка оснащена круговым вращением, дальность стрельбы достигает 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Боезапас составляет 80 унитарных боеприпасов. Боекомплект оснащён 57-мм снарядами. Имеется возможность эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолёты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления.

А возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа - в роботизированном режиме.

АУ-220М, дистанционно управляемый боевой модуль(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

АУ-220М, дистанционно управляемый боевой модуль(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Концерн "Уралвагонзавод" на DEFEXPO-2020 впервые представил АУ-220М

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Теги: Уралвагонзавод, АУ-220М, боевой модуль



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