В Челябинске из-за теплой погоды вновь закрыли ледовый городок

В Челябинске из-за теплой погоды, установившейся на Южном Урале за минувшие сутки, снова закрыли ледовый городок на площади Революции.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Челябинска, граждан просят не нарушать запрет и не заходить за ограждения.

В городке дежурит охрана - это сделано для безопасности южноуральцев, чтобы фрагменты скульптур из-за таяния льда случайно не упали и не травмировали людей.

На горках кататься также запрещено.

Городок откроют вновь, как только в регионе установится минусовая температура.