17 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ледовый городок (2020) | Фото: администрация Челябинска

В Челябинске из-за теплой погоды вновь закрыли ледовый городок

В Челябинске из-за теплой погоды, установившейся на Южном Урале за минувшие сутки, снова закрыли ледовый городок на площади Революции.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Челябинска, граждан просят не нарушать запрет и не заходить за ограждения.

В городке дежурит охрана - это сделано для безопасности южноуральцев, чтобы фрагменты скульптур из-за таяния льда случайно не упали и не травмировали людей.

На горках кататься также запрещено.

Городок откроют вновь, как только в регионе установится минусовая температура.

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В Челябинске из-за теплой погоды вновь закрыли ледовый городок

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Теги: ледовый городок, Челябинск, тепло



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