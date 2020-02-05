В Челябинске из-за теплой погоды вновь закрыли ледовый городок
В Челябинске из-за теплой погоды, установившейся на Южном Урале за минувшие сутки, снова закрыли ледовый городок на площади Революции.
Как сообщили Накануне.RU в администрации Челябинска, граждан просят не нарушать запрет и не заходить за ограждения.
В городке дежурит охрана - это сделано для безопасности южноуральцев, чтобы фрагменты скульптур из-за таяния льда случайно не упали и не травмировали людей.
На горках кататься также запрещено.
Городок откроют вновь, как только в регионе установится минусовая температура.