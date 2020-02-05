17 Августа 2020
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Политика В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

В России может появиться 40 новых партий

За последний год Минюст России зарегистрировал информацию о 39 оргкомитетах новых партий, которые в течение 12 месяцев должны провести учредительные съезды, если хотят стать настоящими партиями. После этого у новоиспеченных объединений есть полгода на регистрацию отделений не менее чем в 43 регионах. Если партия соответствует этому критерию, она может получить госрегистрацию и участвовать в выборах, пишут "Ведомости".
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Названия потенциальных партий самые разные. В семи случаях в названии фигурируют слова "народ" и "справедливость": "Благо народу", Партия народа, "Мы из народа", Союз справедливых сил России и т. п. Несколько партий ориентированы на левые идеи ("Новые левые", Объединенная коммунистическая партия, Революционная рабочая партия) или консерватизм (Социально-консервативная, Консервативная и Консервативно-республиканская партии). Кроме того, в списке есть партии "СтопЖКХ", "Право на оружие", "Достойная жизнь", "Сильные люди" и даже "Политическая партия Посвященных России".

Предыдущий всплеск партстроительства случился после либерализации в 2012 г. партийного законодательства: если осенью 2012 г. право участия в региональных выборах имели 27 партий, то в 2015 г. – уже 74. Однако в 2014 г. законодательство вновь ужесточили, вернув в закон норму об обязательном сборе подписей партиями, не представленными в федеральном и региональных парламентах. В результате в 2015–2016 гг., накануне прошлых выборов в Госдуму, было зарегистрировано всего три партии. Сейчас в списке зарегистрированных 50 партий.

В декабре 2019 г. собеседники "Ведомостей", близкие к администрации президента, говорили, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея допуска на выборы 2021 г. большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. После этого стало известно о появлении нескольких новых проектов, включая "За правду" писателя Захара Прилепина (учредительный съезд прошел 1 февраля) и Партию прямой демократии бывшего директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.

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В России может появиться 40 новых партий

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Теги: партстроительство, политика, минюст, политическая партия



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