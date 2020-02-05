СМИ: Коллекторам ограничат общение с родственниками и близкими должников

Российский коллекторский рынок ждут перемены. Накануне стало известно о возможном введении "цифрового псевдонима" для взыскателей, а теперь появилась информация еще об одном нововведении, предусмотренном законопроектом о коллекторской деятельности. Проект документа опубликовал Минюст.

С 2021 года коллекторам могут ограничить общение с родственниками и знакомыми должников, упомянутыми в договорах как третьи лица, пишет РБК. Действующий закон о взыскании предполагает, что в категорию "третьих лиц" попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Кроме того, отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с клиентом.

Из новой версии законопроекта Минюста следует, что кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых должника только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных. Взаимодействием считаются личные встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения, в том числе от роботов-коллекторов.