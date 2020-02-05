"Особое внимание – детям". Глава минздрава оценил карантинный центр под Тюменью

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Тюмень, чтобы оценить готовность санатория "Градостроитель" принять на двухнедельный карантин туристов, возвращающихся из Китая. Он удовлетворен оснащенностью помещений, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам министра, медицинские подразделения полностью готовы – реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.

"Квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - цитирует Мурашко ТАСС.

Он посетил областную инфекционную клиническую больницу, проверил степень готовности к усиленному режиму работы. По данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения болезни, "Градостроитель" "полностью готов к приёму соотечественников, прибывающих на карантин из Китая".

"Для каждого подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание – детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки. Карантин – обязательная процедура. В этих номерах им предстоит провести 14 дней", - говорится в сообщении.