17 Августа 2020
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Политика Свердловская область В России За рубежом
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Екатеринбург

Эти летом глава министерства иностранных дел Италии посетит уральскую столицу. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"7 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки "Иннопром", - цитирует чиновника "Российская газета".

Напомним, XI международная промышленная выставка "Иннопром-2020" пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Ее страной-партнером в этом году станет Италия.

Как сообщало Накануне.RU, недавно почетный консул этой страны в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино рассказал о планах итальянской стороны на предстоящую выставку.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Екатеринбург

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Теги: министр, Италия, визит, Екатеринбург



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