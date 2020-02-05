Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Екатеринбург

Эти летом глава министерства иностранных дел Италии посетит уральскую столицу. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"7 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки "Иннопром", - цитирует чиновника "Российская газета".

Напомним, XI международная промышленная выставка "Иннопром-2020" пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Ее страной-партнером в этом году станет Италия.

Как сообщало Накануне.RU, недавно почетный консул этой страны в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино рассказал о планах итальянской стороны на предстоящую выставку.