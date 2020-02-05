Последствия коронавируса могут обнулить эффект от обещанных Путиным социальных мер

Вспышка коронавируса в Китае может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Citi.

Отмечается, что российская экономика может пострадать в первую очередь из-за подешевевшей нефти. По прогнозам экспертов, цена за баррель Brent возможно снизится в 2020 году на $11, что уменьшит экономический рост в РФ до 1,72%.

Напомним, российские эксперты считают, что к большим проблемам и бедам в России вспышка уханьского коронавируса не приведет, потому что хуже уже некуда.

"Кто такой коронавирус по сравнению с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной? Плюнуть и растереть. На фоне людоедской политики, которая проводится под руководством Набиуллиной, никакие коронавирусы не имеют значения", - сказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров добавляет, что под видом борьбы с коронавирусом в России может быть "освоен очередной бюджет", какие-то средства попросту могут быть разворованы.