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Общество За рубежом
япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера выявили уханьский коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера выявили уханьский коронавирус. Сейчас судно "Diamond Princess" находится на карантине недалеко от города Йокогама.

На борту лайнера находится около 3700 человек. Первым, у кого выявили коронавирус, стал 80-летний пассажир из Гонконга.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Катсунобу Като заявил на пресс-конференции, что 273 человека из числа пассажиров и членов экипажа, имевших тесный контакт с мужчиной, сдали анализы. Оказалось, что заражены еще 10 человек в возрасте от 50 до 80 лет. Они были признаны инфицированными и отправлены в больницу. Министр добавил, что ни у одного из инфицированных нет вызывающих опасение симптомов.

Правительство Японии потребовало, чтобы все пассажиры (граждане 54 стран, в том числе и России) и экипаж лайнера оставались на корабле еще две недели. В среду, 5 февраля, к лайнеру подойдет судно, которое доставит запасы продовольствия и других необходимых вещей.

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В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера выявили уханьский коронавирус

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, япония, йокогама, круизный лайнер, пассажиры



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