Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в прежнем правительстве занимала должность вице-премьера и курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет на работу в Сбербанк.

Она будет курировать социальные и медицинские программы финансового учреждения. 4 февраля она была представлена коллективу.

Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В российское правительство Голодец была назначена в мае 2012 года — вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования, сообщает РБК.

Напомним, 21 января президент Владимир Путин подписал указы о структуре и составе Правительства

Первым вице-премьером становится Андрей Белоусов, вице-премьерами Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко

В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы Правительства Михаила Мишустина из ФНС. Интересна и кандидатура Андрея Белоусова - экономист по образованию, он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Марат Хуснуллин переходит в Правительство с поста заместителя мэра Москвы, усиливая таким образом "собянинский блок".