17 Августа 2020
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Общество В России
Оскар, премия (2018) | Фото: wordyou.ru

"Первый канал" отказался от трансляции "Оскара"

В текущем году "Первый канал" не будет показывать трансляцию вручения премий "Оскар".

В пресс-службе компании Disney в России и СНГ, которая владеет правами на кинопремию, отказались от комментариев, но сообщили, что права проданы "в цифре на регион Россия" онлайн-кинотеатру Okko.

По словам источника на "Первом канале", расходы на эти права на показ церемонии "несопоставимы с результатом". По его мнению, по этой же причине в этом году от трансляции "Оскара" отказался и "Яндекс".

"Учитывая ожидаемый коммерческий эффект и приток подписок, цена для нас оправданна — мы вложились не только в покупку прав, но и в маркетинг", - сообщил гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

Сумму сделки он не раскрывает. Бесплатный доступ к трансляции будет предоставлен всем пользователям, вне зависимости от наличия подписки, пишет "Коммерсант".

Напомним, церемония вручения кинопремии "Оскар" во второй раз пройдет без ведущего.

Впервые за 30 лет это произошло в прошлом году, когда назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

В 2016 году Американскую киноакадемию и самих академиков обвинили в расизме, так как среди номинантов за 2015 год не было ни одного чернокожего актера. Подобный инцидент повторился спустя два года, когда фильмы-фавориты кинопремии уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

В текущем году церемония состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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"Первый канал" отказался от трансляции "Оскара"

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Теги: Первый канал, Оскар



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