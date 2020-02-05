"Уральские локомотивы" начали поставки первых "Ласточек" в 2020 году

Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первые электропоезда "Ласточка", выпущенные в 2020 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центр группы "Синара", два пятивагонных состава комплектации "Стандарт" по требованию заказчика были дополнительно оснащены специальными выдвижными подножками для эксплуатации на низких платформах. Общее число сидячих мест в каждом поезде составляет 398 основных и 18 дополнительных. Новые "Ласточки" уже курсируют на маршрутах Калининградской области.

В салонах уральских электропоездов есть системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, видеонаблюдение и звуковое и визуальное оповещение, информационные табло, розетки для зарядки гаджетов и Wi-Fi.

В текущем году "Уральские локомотивы" планируют выпустить как минимум 30 скоростных поездов.

Напомним, вагоны электропоезда "Ласточка", который будет ходить между Курганом и Екатеринбургом, будут с кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и площадками для больших сумок.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Ласточка" начнет ходить между городами уже в апреле этого года.

Запуск поезда - это итог работы губернатора Курганской области Вадима Шумкова вместе с Минтрансом, РЖД. Также этот проект активно продвигал куратор Зауралья - министр финансов России Антон Силуанов.

Новый состав будет состоять из пяти вагонов.