Собчак доверили вести ток-шоу на "Первом канале"

С 10 февраля в эфире "Первого канала" будет выходить новое вечернее ток-шоу.

Его ведущие - Ксения Собчак и Александр Гордон. Программа носит название "Док-Ток", в ней будут обсуждаться вызвавшие большой общественный резонанс истории.

Как сообщила Собчак, "Док-Ток" — абсолютно новый формат, пишет РБК.

В сентябре 2019 года сообщалось, что "Первый канал" запустил промо нового проекта с Ксений Собчак. Точнее, проект весьма старый – это детище Андрея Малахова, вечернее ток-шоу "Пусть говорят".

В видеоролике Ксения моется в ванне и звонит некому мужчине: "Привет, Андрей!" (именно так называется один из проектов Малахова на "России 1" – главном конкуренте "Первого" – прим. ред.). Далее телеведущая сообщает, что некто сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Далее следует звук пистолетного выстрела – вероятно, намек на то, что конкурент застрелился от злости.