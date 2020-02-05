Эксперты: ЦБ в очередной раз снизит ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 7 февраля снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., опустив ее до 6%, считают большинство экономистов.

Это соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg: снижения ставки ждут 12 из 21 аналитика. Однако девять экспертов считают, что регулятор возьмет паузу в смягчении политики. Порождают неопределенность китайский коронавирус, назначение нового правительства РФ и дополнительные меры социальной поддержки от российских властей.

Главный аргумент в пользу снижения ставки — замедление годовой инфляции, сообщает РБК.

Снижение Центробанком ключевой ставки до 4% и реализация объявленных новым кабмином мер позволит экономике России вновь "не скатиться в болото".

Такое мнение, напомним, высказал миллиардер Олег Дерипаска. "Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото",— написал бизнесмен на своей странице в Telegram.

По его мнению, снижение ключевой ставки Банком России до 4% уберет излишнее давление на рубль и вернет его в диапазон 65–68 руб. за доллар.