33-летня жительница Подмосковья родила 11 ребенка

В подмосковном роддоме в Орехово-Зуево врачи приняли роды у 33-летней жительницы деревни Малая Дубна - женщина родила одиннадцатого ребенка.

На этот раз родилась девочка, вес которой - 3070 граммов, рост - 51 сантиметр. Дома новорожденную ждут пять братьев и пять сестер. При этом старшему ребенку исполнилось 13 лет.

По словам многодетной матери, она воспользуется комплексной услугой "Рождение ребенка", предоставляемой в родильном доме с 1 сентября прошлого года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Кроме того, с сентября 2019 года молодым родителям в Московской области выдают подарочный набор, вместо которого можно получить 20 тыс. руб., сообщает "Рен ТВ".

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население России, по предварительной оценке, составило 146 млн 745 тыс. человек. Такие данные опубликовал Росстат.

За год население сократилось почти на 36 тыс., но компоненты изменения его численности не приводятся. Известно, что за 11 месяцев "естественная" убыль достигла 286 тыс. То есть в целом за год она превысила 300 тыс., но почти на 90% была компенсирована миграцией.