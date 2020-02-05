Второй самолет с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС РФ вылетел их аэропорта китайского Уханя в Россию.
На борту лайнера находятся 64 россиянина, которых сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, говорится в сообщении военного ведомства России.
Ранее из Уханя вылетел первый самолет Воздушно-космических сил РФ с россиянами на борту. В Россию вылетели 80 человек с личными вещами.
Напомним тюменский губернатор Александр Моор вместе с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой записали совместное видеообращение, в котором подтвердили информацию о доставке россиян и граждан стран СНГ из Уханя в Тюмень - видео размещено на странице Моора в соцсети "Вконтакте".
Людей поместят в специальный реабилитационный центр, который находится за 30 км от Тюмени. По данным Накануне.RU, это центр под названием "Градостроитель". Вокруг центра будут выставлены посты Росгвардии - на территорию будет невозможно попасть. В карантинной зоне, по словам Поповой, создадут все необходимые условия для соблюдения абсолютно безопасного режима, соблюдения всех правил биологической безопасности.