Второй самолет с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС РФ вылетел их аэропорта китайского Уханя в Россию.

На борту лайнера находятся 64 россиянина, которых сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, говорится в сообщении военного ведомства России.

Ранее из Уханя вылетел первый самолет Воздушно-космических сил РФ с россиянами на борту. В Россию вылетели 80 человек с личными вещами.