17 Августа 2020
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Общество За рубежом
харрисон форд индиана джонс ковбой на лошади (2007) | Фото: sean-connery.narod.ru

Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме.

Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. По его словам, заканчивается работа над сценарием. Известно, что новая картина будет не перезапуском франшизы, а продолжением, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Харрисон Форд болен раком кожи: у звезды саги об Индиане Джонсе образовалась злокачественная опухоль на носу.

По данным издания, у актера диагностировали базально-клеточную карциному. Это злокачественная опухоль, которая развивается из нижнего слоя эпидермиса. Такое образование поначалу выглядит как небольшой узелок на коже. Развитие патологии сопровождается возникновением кровоточащих язв.

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Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

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Теги: Харрисон Форд, кино



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