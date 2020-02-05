Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме.

Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. По его словам, заканчивается работа над сценарием. Известно, что новая картина будет не перезапуском франшизы, а продолжением, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Харрисон Форд болен раком кожи: у звезды саги об Индиане Джонсе образовалась злокачественная опухоль на носу.

По данным издания, у актера диагностировали базально-клеточную карциному. Это злокачественная опухоль, которая развивается из нижнего слоя эпидермиса. Такое образование поначалу выглядит как небольшой узелок на коже. Развитие патологии сопровождается возникновением кровоточащих язв.