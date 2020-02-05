17 Августа 2020
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Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

Помпео: Крым навсегда потерян для Украины

Госсекретарь США Майк Помпео, который побывал на Украине 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

Такое заявление прозвучало на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать "Крым в поле зрения внешней политики США".

В ответ Помпео заявил, что вопрос Крыма закрыт. "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать",— сказал госсекретарь США, пишет "Коммерсант".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, который провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, попросил его назначить спецпредставителя Госдепа по вопросам Донбасса и российского Крыма.

Зеленский заявил, что США были и остаются главным союзником Украины в защите ее территориальной целостности и он ценит поддержку Вашингтона. А Украина и дальше готова закупать американскую технику, в частности комплексы "Джавелин". И даже готова покупать у США железнодорожные вагоны.

Также он поблагодарил США за санкции против России, в том числе борьбу против "Северного потока-2". Зеленский вспомнил, что 30 января родился Франклин Рузвельт, которого и процитировал.

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Помпео: Крым навсегда потерян для Украины

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Теги: Крым, Украина



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