Из Уханя в РФ везут 80 россиян

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ с россиянами на борту вылетел из аэропорта Ухань.

Граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Они осуществляют непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

На борту находятся 80 человек с личными вещами, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее тюменский губернатор Александр Моор вместе с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой записали совместное видеообращение, в котором подтвердили информацию о доставке россиян и граждан стран СНГ из Уханя в Тюмень - видео размещено на странице Моора в соцсети "Вконтакте".

Людей поместят в специальный реабилитационный центр, который находится за 30 км от Тюмени. По данным Накануне.RU, это центр под названием "Градостроитель". Вокруг центра будут выставлены посты Росгвардии - на территорию будет невозможно попасть. В карантинной зоне, по словам Поповой, создадут все необходимые условия для соблюдения абсолютно безопасного режима, соблюдения всех правил биологической безопасности.