Путин заявил, что поправки в Конституцию не связаны с продлением его полномочий

Поправки в Конституцию предложены "не для того, чтобы продлить свои полномочия", сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности в Череповце.

У главы государства спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. "На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью", — сказал президент.

По словам Путина, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него "стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны", сообщает РБК.

Ранее Левада-центр выяснил, что 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся граждане страны.

Глава государства назвал условие отказа от принятия изменений основного закона на встрече с представителями общественности. По словам Путина, необходимо, чтобы россияне пришли на пункты голосования и высказали свою позицию. "Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - отметил президент.