"Это какая-то ярмарка тщеславия": главный атеист страны об упоминании Бога в Конституции

Предложение патриарха Московского и вся Руси Кирилла о внесении Бога в преамбулу Конституции РФ уже некоторое время вызывает у людей самые разнообразные эмоции. Партия "Коммунисты России" высказалась крайне негативно о предложении, заявив о том, что последнее противоречит статье 14 той же Конституции. А вот депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Ильтяков, избранный от Курганской области, напротив, полностью поддерживает предложение, уверяя, что вера будет способна объединить общество и подготовит человека к последующей жизни. Что же касается других парламентских партий, то по их мнению, говорить о последствиях еще рано, так как пока никто не знает, каковы именно содержание и форма предложения.

Однако, как сообщил Накануне.RU председатель центрального совета "Атеисты России" Илья Ульянов, члены организации категорически против инициативы патриарха, поскольку таким образом, сливаясь с Церковью, государство стремится заполнить религиозностью идеалистический вакуум, который образовался после развала СССР, где главной идеологией был коммунизм.

"РПЦ - финансовая корпорация, которая не платит налоги и повсеместно начинает свое производство. На Юге России Русская православная церковь открыла собственное производство вина. И это не единичный случай, когда РПЦ вливается во все сферы жизни людей", - перечисляет Илья Ульянов.

Остро стоит вопрос о вмешательстве Церкви в российское образование. По информации организации, якобы с 2011 г. государство закупило у РПЦ православные энциклопедии на 600 млн. руб., которые разослали в школьные библиотеки. Самое интересное то, отмечает председатель атеистов, что в энциклопедии только около 30 страниц посвящено Иисусу Христу, а 118 - патриарху. "Это какая-то ярмарка тщеславия", - комментирует Илья Ульянов.

Другая беспокоящая тенденция - когда РПЦ выбирает хорошее место для строительства новых храмов, игнорируя мнение людей. Порой даже верующие возмущены такими действиями.

У РПЦ стоит задача построить 200 церквей в Москве, но непонятно для чего, ведь новые до сих пор стоят полупустые. Как считает сам атеист, завоевание влияния представителями Православной церкви приводит только к большему расколу людей, нежели к их объединению.

"Честно говоря, когда я прочитал новости о Боге в Конституции, у меня был огромный гнев, - рассказывает главный атеист страны. - У нас светское государство, которое отделено о Церкви. Чем последняя должна заниматься? Она должна заниматься душами людей, по факту, бесплатной психотерапией. А чем она на деле занимается: вмешивается в политику, в общественные дела, застраивает города своими церквями, словно это представительство партийных ячеек. В Москве наши опросы показали, что более 30% населения не верят в бога, являясь атеистами, агностиками или просто скептиками. Даже, если по всей стране число неверующих всего 20%, то это 30 млн людей. Это не 0,5%, это - три Греции. Нас нельзя не учитывать", - говорит он.

Общероссийской общественной организацией "Атеисты России" также направлено предложение о внесении изменений в статью 28 Конституции, где будет прописан факт проживания на территории страны в том числе и людей, не верящих в Бога. Более того, атеисты выступают и за то, чтобы убрать упоминание Бога в самом гимне, на строки которого и ссылался патриарх Кирилл.

"Богом хранимая". Народом она всегда была хранимая, народ всегда защищал родину и во времена Первой мировой и во времена Великой Отечественной войны. И высказывание представителей РПЦ о том, что Великую Отечественную выиграли благодаря верующим солдатам, - это бред. В Советском Союзе был провозглашен атеизм, была именно такая идеология и большинство верили в науку, в свои силы. Советский Союз сделал огромный рывок в промышленности, не потому что надеялся на Бога, а потому что верил в собственные силы, он выкладывался. Поэтому за несколько пятилеток мы страну подняли с колен. А к чему нас призывает патриарх? К смирению. Они слились с властью, а власти нужны рабы, которые будут зомбированы и которым можно сказать: да, все плохо, но вы держитесь. Смирение, как учит нас Библия. Вот поэтому власть сейчас и делает все для того, чтобы забить этот вакуум религиозностью", - рассуждает председатель организации.

Председатель "Атеистов России" отмечает и то, что пусть лично его никто и не заставит верить в Бога, но люди в стране разные и многие до сих пор принимают за чистую монету то, что показывают по телевизору.

"Есть вождь, его любит патриарх, но где это видано чтобы на первых рядах, наравне с главой Совета Федерации, председателем Государственной думы, председателем Правительства, сидит патриарх? Здесь все напрямую говорит о сливании с властью, и Церкви это нужно, чтобы удержаться на плаву, - заявляет Илья Ульянов. - Не знаю к чему это приведет, но рано или поздно, когда интересы Церкви начнут пересекаться с интересами чиновников, тогда, скорее всего, РПЦ и начнут как-то прижимать. Но на данный момент власти не понимают, какого монстра они сейчас выращивают".