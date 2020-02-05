"Обязать всех срочно стать верующими!": уральские депутаты - о Боге в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Конституцию РФ веру в Бога. Об этом он заявил после литургии в храме Христа Спасителя на праздновании 11-летия его интронизации. Патриарх привел в пример гимн Российской Федерации, заключив, что раз во всероссийском гимне могут быть строки про Бога, то почему бы это не прописать и в Конституции.

15 января во время Послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, как например, усиление роли Госдумы, закрепление статуса Госсовета, удаление слова "подряд" из статьи об ограничении сроков президентской власти, запрет на иностранное гражданство для чиновников.

Депутаты Государственной думы от УрФО рассказали журналисту Накануне.RU об отношении к предложению патриарха.

Так, депутат Государственной думы от КПРФ Николай Езерский, избранный от Свердловской области, ХМАО и ЯНАО, отметил, что, в первую очередь, стоит учитывать тот факт, что каждый субъект, принимающий участие в обсуждении Конституции, имеет право внести поправку. Потому, такое право у патриарха есть, и сам процесс не противоречит здравому смыслу и российскому законодательству. Более того, депутат не считает, что поправка вызовет какие-то противоречия, если будет нести в себе лишь общие понятия.

В свою очередь депутат Госдумы и член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин, избранный от Свердловской области, считает, что российской Конституции не хватает той самой идеологической составляющей, ссылаясь на 1993 г., когда велась принципиальная борьба с советским наследием и идеологические вещи при принятии Конституции РФ были просто вычеркнуты из последней. По словам члена "СР", государство, как и общество внутри него, не может существовать без идеологии и ему жизненно необходим идеологический посыл.

"Сейчас его пытаются заменить где-то памятью о Великой победе, где-то православием, чем-то еще, - делится мнением Дмитрий Ионин. - Но, в принципе, та государственная идеология, которая объединяла бы такую большую страну, ка наша, должна быть. Что это должно быть: вопрос веры или нет, тут нужно очень аккуратно к этому подходить".

Другой свердловский депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Максим Иванов отметил, что внесение Бога в Конституцию является не решением, а пока только предложением патриарха. "Если рассуждать логически, наша церковь отделена от государства, у нас светское государство, поэтому, по моему мнению, в Конституцию не стоит вносить такие слова. Я не слышал ни негатива, ни позитива, но я считаю, что это личное дело каждого, как реагировать на ту или иную новость", - отмечает депутат.

А вот непарламентская партия "Коммунисты России" выступила довольно резко против Бога в Конституции и упоминания в ней любого религиозного символа. Как считают в КПКР, подобное заявление от представителей РПЦ - это не более, чем прямое давление на комиссию по рассмотрению предложений о правках в Конституцию РФ, а обществу ничего не останется, кроме борьбы с внезапным прессингом.

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что новая поправка будет напрямую противоречить 14-й статье Основного закона, подразумевающей полной отсутствие церкви и церковных символов у рычагов власти страны. Представитель партии отметил, что с большим уважением относится к чувствам верующих всех религиозных конфессий, однако партии с таким предложением мириться не будут.

В большинстве члены партий сходятся в одном: рано делать какие-то прогнозы. Депутаты отмечают, что в ряде государств упоминание о Боге прописано в Основном законе, однако рано судить о реакции людей, поскольку еще неизвестно, что подразумевается под самим предложением и в каком виде оно будет преподнесено.

По большей части негатив идет от людей, которые считают, что этими поправками всех заставят перейти в православную веру или заставить верить неверующих, однако Дмитрий Ионин заявляет, что насильственно, через упоминание в законе, этого сделать невозможно.

Напоминаем, что еще один депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Ильтяков, избранный от Курганской области, полностью поддерживает предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отмечая, что упоминание Бога в Конституции сплотит общество и подготовит людей к "последующей жизни". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею, отметив, что она будет рассмотрена в рамках комиссии.