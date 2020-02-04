17 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2004) | Фото: www.prima-news.ru

Уголовное дело в отношении члена банды Басаева, который участвовал в захвате Буденновска, передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении Аслана Даудова - боевика, который в составе банды террориста Шамиля Басаева участвовал в преступлениях против мирного населения Буденновска.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Даудов вступил в банду летом 1995 года. Вместе с другими бандитами он напал на Буденновск в Ставропольском крае.

Тогда были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1 тыс. 586 граждан.

Сейчас Даудов находится в СИЗО.

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Уголовное дело в отношении члена банды Басаева, который участвовал в захвате Буденновска, передано в суд

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Теги: Аслан Даудов, Шамиль Басаев, теракты, суд



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