Уголовное дело в отношении члена банды Басаева, который участвовал в захвате Буденновска, передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении Аслана Даудова - боевика, который в составе банды террориста Шамиля Басаева участвовал в преступлениях против мирного населения Буденновска.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Даудов вступил в банду летом 1995 года. Вместе с другими бандитами он напал на Буденновск в Ставропольском крае.

Тогда были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1 тыс. 586 граждан.

Сейчас Даудов находится в СИЗО.