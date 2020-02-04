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Общество Курганская область
Крым, пляж (2016) | Фото: Накануне.RU

В Кургане туроператор "Лаборатория приключений" до сих пор не вернул деньги клиентам за испорченный отпуск в Крыму

Представитель компании-туроператора "Лаборатория приключений" из Кургана Дмитрий Бороникн до сих пор не вернул клиентам деньги за испорченный отпуск в Крыму летом прошлого года.

Как рассказала Накануне.RU жительница Кургана Наталья, туристы, которые первыми успели обратиться в страховую компанию, получили компенсацию, но их очень мало.

"Остальные же потерпевшие остались без компенсации, так как у страховой просто кончились средства. Сам Боронкин общается только через электронную почту. Он уверял, что выполнит все обязательства в срок, указанный в договоре - это шесть месяцев, но по каким-то причинам сроки перенеслись на неопределенное время", - сообщила Наталья.

Сейчас Наталья и другие обманутые клиенты "Лаборатории приключений" намерены подавать в суд, чтобы взыскать с безотвтественного туроператора свои деньги.

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор турфирмы Дмитрий Боронкин еще летом написал в соцсетях о том, что "в связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября". В результате 48 человек, которые находились на отдыхе в Крыму, не могли выехать с полуострова обратно домой - им сообщили, что автобус за ними не приедет, либо им придется вновь платить за трансфер по 8 тыс. руб. с человека.

Бороникн также писал в соцсетях, что не отказывается от финансовых обязательств перед клиентами и вернет деньги каждому. Выплаты он планировал начать с середины осени 2019 года.

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В Кургане туроператор "Лаборатория приключений" до сих пор не вернул деньги клиентам за испорченный отпуск в Крыму

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Теги: Лаборатория приключений, Курган, турфирма, Крым, клиенты, суд, Дмитрий Боронкин



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