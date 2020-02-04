Губернатор и глава Роспотребнадзора рассказали об условиях карантина для эвакуированных из Ухани в Тюмень

Тюменский губернатор Александр Моор вместе с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой записали совместное видеообращение, в котором подтвердили информацию о доставке россиян и граждан стран СНГ из Уханя в Тюмень - видео размещено на странице Моора в соцсети "Вконтакте".

Попова отметила, что с 23 января эти граждане находились в карантинной зоне в Ухани.

"Признаков нового типа коронавируса у них не нашли. Людей сопровождают медработники, врачи Минобороны России, врачи-вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно. На борт приглашены, размещены и летят сейчас в Россию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - отметила Попова.

Людей поместят в специальный реабилитационный центр, который находится за 30 км от Тюмени. По данным Накануне.RU, это центр под названием "Градостроитель". Вокруг центра будут выставлены посты Росгвардии - на территорию будет невозможно попасть. В карантинной зоне, по словам Поповой, создадут все необходимые условия для соблюдения абсолютно безопасного режима, соблюдения всех правил биологической безопасности.

В центре будут номера со всеми удобствами - туалетом, душем, холодильником, телевизором. Людей будут кормить четыре раза в день. Они будут находиться под круглосуточным контролем медиков.

Все эвакуированные граждане будут в Тюмени на карантине ровно 14 дней. Когда самолет приземлится в тюменском "Рощино" - а это произойдет, по данным Накануне.RU, утром 5 февраля - всех граждан еще раз осмотрят медики.

"Людей на спецавтобусах разместят в специально подготовленном месте, чтобы не было контакта с окружающими. В Тюменской области высокая готовность клинической базы, жителей Тюмени", - отметила Попова.

Напомним, в Тюменскую область 5 февраля привезут из Уханя десять граждан Белоруссии, троих граждан Казахстана и по одному гражданину Армении и Украины. Всего в списке на текущий момент 147 человек, в том числе граждан России, стран ЕАЭС и Украины, список будет уточняться до самого вылета первого борта. После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят в другие страны.