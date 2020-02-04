16 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Федор Смолов (2020) | Фото: twitter.com/RCCelta

Смолов назвал причину перехода в "Сельту"

Российский нападающий испанской "Сельты" Фёдор Смолов официально презентован в качестве новичка команды.

29-летний форвард признался, что счастлив и горд тем, что оказался в данном клубе, назвав Ла Лигу (чемпионат Испании) — лучшей лигой в мире.

"Сельта" очень известна в России благодаря моим соотечественникам Александру Мостовому и Валерию Карпину, — рассказал он на первой официальной пресс-конференции. — В детстве я смотрел матчи "Сельты" с ними, следил за командой. С тем подбором игроков, который есть у клуба сейчас, он не должен забивать так мало и не заслуживает своё место в таблице".

"Это не отражает реальное положение дел, и я надеюсь, что все изменится уже в ближайших играх", — цитирует sportbox.ru слова форварда.

В данный момент после 22-х проведённых туров "Сельта" с 17 очками занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице.

Смолов уже успел дебютировать за клуб в минувшие выходные, выйдя на замену на 78-й минуте встречи против "Валенсии" (0:1).

Напомним, клуб из Виго арендовал нападающего у московского "Локомотива" до конца этого сезона с правом последующего выкупа.

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Смолов назвал причину перехода в "Сельту"

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Теги: Фёдор Смолов, Сельта, Локомотив, аренда, чемпионат Испании



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