Смолов назвал причину перехода в "Сельту"

Российский нападающий испанской "Сельты" Фёдор Смолов официально презентован в качестве новичка команды.

29-летний форвард признался, что счастлив и горд тем, что оказался в данном клубе, назвав Ла Лигу (чемпионат Испании) — лучшей лигой в мире.

"Сельта" очень известна в России благодаря моим соотечественникам Александру Мостовому и Валерию Карпину, — рассказал он на первой официальной пресс-конференции. — В детстве я смотрел матчи "Сельты" с ними, следил за командой. С тем подбором игроков, который есть у клуба сейчас, он не должен забивать так мало и не заслуживает своё место в таблице".

"Это не отражает реальное положение дел, и я надеюсь, что все изменится уже в ближайших играх", — цитирует sportbox.ru слова форварда.

В данный момент после 22-х проведённых туров "Сельта" с 17 очками занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице.

⚽️ @smolovfedor_90 ya entrena a tope con sus nuevos compañeros.



En unos minutos se presenta ante los medios en @ASedeRCCelta. ¡Sigue la rueda de prensa en directo a través de nuestro perfil de Instagram!



▶️ https://t.co/VUMxDsNVT6 pic.twitter.com/Yf8j8qIiWD — RC Celta (@RCCelta) February 4, 2020

Смолов уже успел дебютировать за клуб в минувшие выходные, выйдя на замену на 78-й минуте встречи против "Валенсии" (0:1).

Напомним, клуб из Виго арендовал нападающего у московского "Локомотива" до конца этого сезона с правом последующего выкупа.