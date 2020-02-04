В 2019 году жилищное строительство в России выросло на 5% и вернулось на уровень 2017 года

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию 1 млн 103 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах общей площадью 80,3 млн кв. метров, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) отмечены в Московской области, где введено 10,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом (8,6 млн кв. метров), и Москве – 6,3%. То есть в Москве и области введен каждый шестой метр жилья. Кроме того, в Краснодарском крае сдано 5,6% всей жилплощади, Санкт-Петербурге – 4,3%, Республике Татарстан и Ростовской области – по 3,3%, Республике Башкортостан, Ленинградской и Свердловской областях – по 3,0%, Воронежской и Самарской областях – по 2,3%, Новосибирской области – 2,2%. В этих регионах введена почти половина общей площади нового жилья в стране.

В абсолютном выражении меньше всего было введено новой жилплощади на Чукотке - 1,3 тыс. кв. метров. Также очень малые объемы строительства жилья (до 50 тыс. кв. метров) отмечены в Магаданской области, Ненецком АО, Еврейской АО, Мурманской области и Камчатском крае.

Наибольший рост жилищного строительства (в процентах к прошлому году) отмечен в таких регионах: Магаданская область (на 70%), Тверская область (49%), Москва (42%), Липецкая область (39%), Республика Адыгея (37%). От 20% до 30% прироста показали, в порядке убывания: Севастополь, Республика Хакасия, Пензенская область, Камчатский край, Смоленская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский АО.

В ряде регионов зафиксировано значительное снижение объемов жилищного строительства по сравнению с 2018 годом. К ним относятся: Ненецкий АО (снижение на 38%), Чукотский АО (32%), Ямало-Ненецкий АО (27%), Республика Бурятия (25%), Республика Коми (19%), Еврейская АО (17,5%), Республика Крым (16%). Также существенное сокращение зафиксировано в Санкт-Петербурге - на 12%, Ленинградской области - на 8%, Московской области - на 5%.

По федеральным округам больше всего жилплощади было введено в Центральном ФО - 32% и Приволжском ФО - 20%. Меньше всего - на Кавказе (менее 5%) и Дальнем Востоке (3%).

Интересно, что доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила по России в целом 46%, в том числе в Еврейской АО - 100%, Чечне, Белгородской, Мурманской и Ульяновской областях – от 80% до 89%.

Отметим, что с августа 2019 года данные о жилищном строительстве приводятся с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, которые ранее не учитывались. Однако доля таких домов составила лишь 0,8% от всех сданных в эксплуатацию домов, а по введенной жилплощади - 1,1%. Прирост жилищного строительства в целом по России на 4,9% для сопоставления рассчитан без их учета.

Напомним, что в 2018 году наблюдалось падение объемов жилищного строительства на 4,5% по сравнению с 2017 годом. То есть в 2019 году оно вернулось на уровень позапрошлого года.