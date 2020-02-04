16 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Александр Большунов (2020) | Фото: Reuters

Норвежец Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в общем зачёте Кубке мира по лыжам

Норвежец Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

Накануне, 3 февраля, Клебо проинформировал, что пропустит предстоящий этап Кубка мира в шведском Фалуне (8-9 февраля). Спортсмен признался, что получил травму пальца, ударив по игровому автомату.

Скептически к поздравлениям Клебо отнеслась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, назвав это "психологической атакой".

"Впереди ещё огромное количество гонок, и пропустить две гонки в Фалуне не значит быть списанным со счетов", — цитирует sportbox.ru слова Вяльбе.

Напомним, что в общем зачёте Клебо занимает второе место и отстаёт от лидирующего Большунова на 235 баллов.

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Норвежец Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в общем зачёте Кубке мира по лыжам

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Теги: Йоханнес Клебо, Александр Большунов, Кубок мира, общий зачет, лыжи



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