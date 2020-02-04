Кого привезут из Уханя в Тюмень: в списке белорусы, украинцы, казахи. "Две недели будут в карантине"

В Тюменскую область привезут из Уханя десять граждан Белоруссии, троих граждан Казахстана и по одному гражданину Армении и Украины. Всего в списке на текущий момент 147 человек, в том числе граждан России, стран ЕАЭС и Украины, список будет уточняться до самого вылета первого борта. После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят в другие страны.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. Чиновница заявила, что на время карантина эвакуированных обеспечат всем необходимым, "в Тюменской области для этого все уже организовано". Перед вылетом эвакуируемых прямо в аэропорту осмотрят военные врачи.

Напомним, ранее стало известно, что Тюменская область будет определена как зона карантина для граждан, возвращающихся в Россию из Китая. В Тюменской области, пока эту информацию не прокомментировали.