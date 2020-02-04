16 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Школа № 4, потолок, обрушение, Салехард (2020) | Фото: vk.com/hearsalehard

В Салехарде из-за аварии затопило здание школы

В школе Салехарда произошла авария на одной из труб, чердак здания затопило, передает корреспондент Накануне.RU.
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В одной из групп "ВКонтакте" появилась запись о том, что 2 февраля "прорвало трубы в школе №4".

"Хорошо, что не было детей. А если завтра потолок рухнет и пострадают дети? Как учиться в таких условиях?" - пишет автор, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе мэрии окружной столицы Накануне.RU сообщили, что в одном из кабинетов школы, расположенных на втором этаже, произошёл прорыв системы отопления.

Школа № 4, потолок, обрушение, Салехард(2020)|Фото: vk.com/hearsalehard

"Вода просочилась на первый этаж. В результате гипсокартонная потолочная плитка намокла. Электричество было отключено. В ближайшее время целостность потолочных покрытий будет восстановлена. Существенных нарушений не выявлено. На функционирование школы происшествие не повлияло", - отметили в мэрии.

В пресс-службе прокуратуры Ямала Накануне.RU сообщили, что начали проверку ситуации.

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В Салехарде из-за аварии затопило здание школы

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Теги: школа, потолок, потоп



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 08:38 Мск В школе №4 Салехарда, где из-за аварии на трубе обвалилась потолочная плитка, проведут капремонт инженерных сетей

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