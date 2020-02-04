В Салехарде из-за аварии затопило здание школы

В школе Салехарда произошла авария на одной из труб, чердак здания затопило, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп "ВКонтакте" появилась запись о том, что 2 февраля "прорвало трубы в школе №4".

"Хорошо, что не было детей. А если завтра потолок рухнет и пострадают дети? Как учиться в таких условиях?" - пишет автор, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе мэрии окружной столицы Накануне.RU сообщили, что в одном из кабинетов школы, расположенных на втором этаже, произошёл прорыв системы отопления.

"Вода просочилась на первый этаж. В результате гипсокартонная потолочная плитка намокла. Электричество было отключено. В ближайшее время целостность потолочных покрытий будет восстановлена. Существенных нарушений не выявлено. На функционирование школы происшествие не повлияло", - отметили в мэрии.

В пресс-службе прокуратуры Ямала Накануне.RU сообщили, что начали проверку ситуации.