В Зауралье психбольной парень насмерть забил стулом родную бабушку, а потом вызвал полицию

В Курганской области будут принудительно лечить 22-летнего психически больного парня, который жестоко расправился со своей бабушкой.

В ноябре 2019 года он поссорился со старушкой и начал избивать ее ногами и руками. После этого молодой человек добил 84-летнюю женщину стулом.

Мужчина сам обратился в полицию и признал свою вину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Согласно заключению комиссии экспертов, молодой человек страдает психическим расстройством, связанным с возможностью причинения им иного существенного вреда и с опасностью для себя и других лиц, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа", - добавили в СК.