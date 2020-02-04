16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Крупный микрорайон Челябинска остался без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Жители микрорайона Парковый в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за прорыва тепловых сетей. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

4 февраля около дома 13 по улице Лобырина произошел прорыв тепловых сетей без выхода на поверхность по причине наружной коррозии. В результате без горячей воды и отопления остались 126 жилых домов, шесть детсадов и школа.

Установлено, что сети находятся на балансе АО "УСТЭК-Челябинск". В настоящее время на месте повреждения проводятся ремонтные работы по устранению аварии. Предварительное время возобновления подачи коммунальных ресурсов на 112 домов и все социально значимые объекты — в 17 часов, остальные 14 жилых домов — в 22 часа.

"В настоящее время прокуратурой района организованы проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, виновных в произошедшей аварии, решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Крупный микрорайон Челябинска остался без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

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Теги: коммунальная авария, Парковый, прокуратура, проверка,



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