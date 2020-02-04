Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвратившихся в Россию из Китая

Тюменская область будет определена как зона карантина для граждан, возвращающихся в Россию из Китая, такое заявление сделала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU

Она заявила, что ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан РФ из КНР, а также сообщила, что эвакуируемые российские граждане здоровы.

В Тюменской области эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, в регионе был выявлен первый случай коронавируса - им заболела китайская студентка, прибывшая в Россию. Второй подтвержденный случай был выявлен в Забайкалье. Оба граждане КНР, в настоящий момент они идут на поправку.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что первый самолет ВКС вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации граждан РФ из Ухани. Позже стало известно об отправке второго борта. Покидающих КНР будут сопровождать военные врачи и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.