В Сургуте школы закрываются на карантин
В Сургуте школы и учреждения дополнительного образования закрываются на карантин, передает корреспондент Накануне.RU.
С 5 по 8 февраля образовательный процесс будет вестись дистанционно. Соответствующий приказ опубликовал департамент образования Сургута.
Как следует из документа, цель этих мер: "предубеждение эпидемического распространения гриппа и ОРВИ".
По данным окружного Роспотребнадзора, выше среднеокружного показателя заболеваемость в Сургутском районе, Кондинском районе, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе. Значительный рост заболеваемости наблюдается также в Березовском районе, Ханты-Мансийском районе, Мегионе.