В Сургуте школы закрываются на карантин

В Сургуте школы и учреждения дополнительного образования закрываются на карантин, передает корреспондент Накануне.RU.

С 5 по 8 февраля образовательный процесс будет вестись дистанционно. Соответствующий приказ опубликовал департамент образования Сургута.

Как следует из документа, цель этих мер: "предубеждение эпидемического распространения гриппа и ОРВИ".

По данным окружного Роспотребнадзора, выше среднеокружного показателя заболеваемость в Сургутском районе, Кондинском районе, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе. Значительный рост заболеваемости наблюдается также в Березовском районе, Ханты-Мансийском районе, Мегионе.