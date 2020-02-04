"Я все время пытаюсь эти гайки развинтить, но как только я начинаю развинчивать, сразу налетают охранители" – Путин о регулировании в авиации

Владимир Путин высказался по поводу изменения авиационных правил для легкой и сверхлегкой авиации в сторону ослабления контроля. На встрече с общественностью в Череповце президент рассказал, что знает о противоречиях между авиационными властями и сторонниками развития легкой авиации, и сам пытается периодически упростить правила.

"Я все время пытаюсь эти гайки развинтить, но как только я начинаю развинчивать, то сразу налетают охранители, которые говорят: вы что, нельзя! Пугают, что сейчас у нас все начнет падать", - сказал президент.