В Кунгуре могут расселить дом, где утром обвалился потолок

В Кунгуре могут расселить дом, где ранее обрушился потолок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение об обрушении потолка в жилом трехквартирном кирпичном одноэтажном доме поступило спасателям в 10.30. Жители были эвакуированы.

Одноэтажный четырехквартирный дом построен в 1959 г. Его обслуживает муниципальная управляющая компания "Кунгурстройзаказчик". Пострадала одна приватизированная квартира. В ней живет семья из пяти человек – пяти- и девятилетние дети, их родители и их 68-летний родственник.

Последний в момент трагедии находился дома один. С ушибами нижних конечностей пострадавший госпитализирован в Кунгурскую больницу. По словам ее главного врача Вадима Кириллова, в больнице он будет находиться до завтрашнего дня, после решение о выписке будет принято, исходя из самочувствия пострадавшего. Семье, чья квартира наиболее пострадала от обрушения, предоставлено маневренное жилье. Решается вопрос о расселении всего дома.