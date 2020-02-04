В детской поликлинике Кургана поставили дорогое оборудование для исследования функциональной активности головного мозга

В курганской детской поликлинике поставили компьютерный электроэнцефалограф за 830 тыс. руб.

Раньше из-за отсутствия этого оборудования маленьких пациентов приходилось отправлять в частные больницы, теперь все обследования будут проводить бесплатно, рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области.

Оборудование предназначено для исследования функциональной активности головного мозга. Аппарат уточняет диагноз при нарушениях функций головного мозга, панических атаках, задержке психоречевого развития.

С помощью электроэнцефалографа также выявляют судорожную активность у детей.