16 Августа 2020
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Общество Курганская область
электроэнцефалограф (2020) | Фото: leben-und-erziehen.de

В детской поликлинике Кургана поставили дорогое оборудование для исследования функциональной активности головного мозга

В курганской детской поликлинике поставили компьютерный электроэнцефалограф за 830 тыс. руб.

Раньше из-за отсутствия этого оборудования маленьких пациентов приходилось отправлять в частные больницы, теперь все обследования будут проводить бесплатно, рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области.

Оборудование предназначено для исследования функциональной активности головного мозга. Аппарат уточняет диагноз при нарушениях функций головного мозга, панических атаках, задержке психоречевого развития.

С помощью электроэнцефалографа также выявляют судорожную активность у детей.

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В детской поликлинике Кургана поставили дорогое оборудование для исследования функциональной активности головного мозга

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Теги: электроэнцефалограф, детская поликлиника, Курган



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