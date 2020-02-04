В Екатеринбурге суд до лета продлил арест "уктусскому стрелку"

Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга определился с дальнейшей мерой пресечения для Алексея Александрова, обвиняемого в жестоком убийстве на Уктусе в 2018 году.

Преступление было совершено поздним вечером 25 августа на учебном склоне ГСК "Уктус". Неизвестный произвел несколько выстрелов в двух девушек, после чего избавился от следов убийства и скрылся. Одна из них скончалась на месте, другая – через некоторое время в больнице.

Подозреваемого задержали лишь спустя полтора года после трагедии. В декабре суд отправил Александрова под стражу, его арест заканчивался 8 февраля.

Сегодня решался вопрос о дальнейшей мере пресечения. В итоге Ленинский райсуд постановил продлить арест.

Алексей Александров будет находиться в СИЗО до 25 мая. Примечательно, что на сегодняшнем заседании он не высказывал возражений по этому поводу и не просил отпустить его на волю.

Ранее в Следственном комитете России заявляли, что "уктусский стрелок" убил девушек из хулиганских побуждений и безо всякой причины.