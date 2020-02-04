УКС Прикамья обвинил РЖДстрой в обогащении при строительстве зоопарка

На судебном заседании по иску управления капитального строительства Прикамья к подрядчику строительства пермского зоопарка "РЖДстрой" о взыскании 587 млн руб. истец изменил основание иска, сообщает "Бизнес-класс".

Изначально требование было заявлено, как взыскание убытков, сейчас истец изменил основание этой части иска на "неосновательное обогащение". Сумма в 587 млн руб. была оплачена на строительство зданий, которые были демонтированы из-за дефектов и не восстановлены.

Также в рамках одного дела рассматривается требование о взыскании неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка.

Подрядчик свою вину отрицает и заявляет, что срыв сроков произошел из-за недостатков проектной документации и ее постоянной корректировки. Также компания не согласна с суммой исковых требований.

Рассмотрение дела отложено до 6 марта.

Как сообщало Накануне.RU, общая сумма претензий УКС к "РЖДстрой" сопоставима со стоимостью первой очереди объекта (1,8 млрд руб.).

Напомним также, что сроки сдачи пермского зоопарка были перенесены еще на один год: в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022 г.,