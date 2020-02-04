Школы Челябинска закрыли на карантин

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на Южном Урале оценивается как эпидемическая. С 5 февраля все школы и учреждениях дополнительного образования в Челябинске закрыты на карантин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за пятую неделю 2020 года в области зарегистрировано 36 тыс. 133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что положительных результатов на коронавирусную инфекцию не выявлено.

На объектах социальной инфраструктуры в регионе введены карантинные мероприятия. Ранее карантин был введен в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области.

В Челябинске на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ принято решение приостановить учебный процесс во всех школах с 5 февраля и до особого распоряжения. Также приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности.