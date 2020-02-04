Кировский депутат назвал избирателей "терпилами" и вышел из "Единой России"

Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов написал заявление о выходе из "ЕР".

"Считаю, что депутат совершил мужской поступок, извинившись перед жителями за свое высказывание, и принял ответственное решение", - отметил руководитель Кировского регионального исполкома партии "Единая Россия" Сергей Предко.

Как сообщили местные СМИ, 3 февраля Епифанов разместил в группе в соцсети "ВКонтакте" сообщение: "Яранск – город терпил. Не обижайтесь, но кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете".

Позднее пост был удален, а в группе появилось новый: "Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я Вас обидел, назвав терпилами. Извините. Дмитрий Епифанов".

"Прежде чем сказать, надо думать. Видимо, получил по шапке", "Можно ляпнуть, а потом извиниться. Он теперь герой", "…я делаю вывод, что Епифанов пытался сказать, что не молчите, народ, действуйте. Однако, за то , что он не соответствовал нормам и правилам допустимой лексики ,он будет наказан, что сам не молчал", - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, стало известно, что в отношении чиновников могут быть введены дополнительные меры ответственности перед гражданами за оскорбления или неподобающее поведение. Соответствующий законопроект уже подготовлен, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").

По словам Хинштейна, на такую инициативу депутатов натолкнуло вопиющее поведение отдельных российских чиновников, скандалы вокруг которых на минувшей неделе всколыхнули общество.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение об увольнении госслужащих, позволивших себе хамить гражданам.