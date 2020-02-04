16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
склад опасных отходов в Миассе, ртутные лампы, (2020) | Фото: vk.com/civilpatrol74

Склад опасных отходов на Южном Урале проверит Росприроднадзор

Министерство экологии проверило склад со ртутьсодержащими отходами, который обнаружили общественники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы были найдены в промышленной зоне города. Опасные отходы были брошены в застенках одного из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности. Найденные лампы относятся к отходам I класса опасности.

Установлено, что данная территория принадлежит ООО "Компания "Чистые технологии", которое имеет лицензию на сбор и утилизацию ртутьсодержащих приборов. Корпуса предприятия расположены на территории законсервированного производства Златоустовского машиностроительного завода.

В минэкологии отметили, что отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в специально выделенном для этой цели помещении и в неповрежденной таре, обеспечивающей их сохранность.

В настоящий момент вся информация передана в управление Росприроднадзора, поскольку данное предприятие подлежит федеральному надзору.

"Надзорное ведомство должно провести собственные проверки, которые покажут, соответствуют ли условия хранения ртутьсодержащих отходов требованиям законодательства", - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

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Склад опасных отходов на Южном Урале проверит Росприроднадзор

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Теги: опасные отходы, склад, минэкологии, ртутные лампы,



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Ранее 04.02.2020 08:39 Мск В Миассе обнаружили склад опасных отходов

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