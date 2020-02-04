Склад опасных отходов на Южном Урале проверит Росприроднадзор

Министерство экологии проверило склад со ртутьсодержащими отходами, который обнаружили общественники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы были найдены в промышленной зоне города. Опасные отходы были брошены в застенках одного из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности. Найденные лампы относятся к отходам I класса опасности.

Установлено, что данная территория принадлежит ООО "Компания "Чистые технологии", которое имеет лицензию на сбор и утилизацию ртутьсодержащих приборов. Корпуса предприятия расположены на территории законсервированного производства Златоустовского машиностроительного завода.

В минэкологии отметили, что отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в специально выделенном для этой цели помещении и в неповрежденной таре, обеспечивающей их сохранность.

В настоящий момент вся информация передана в управление Росприроднадзора, поскольку данное предприятие подлежит федеральному надзору.

"Надзорное ведомство должно провести собственные проверки, которые покажут, соответствуют ли условия хранения ртутьсодержащих отходов требованиям законодательства", - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.