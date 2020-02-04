Путин рассказал про последнюю встречу с Граниным и пообещал заняться популяризацией науки

Владимир Путин во время встречи с общественностью в Вологодской области пообещал заняться популяризацией науки на государственном уровне. Об этом его попросили ученые и журналисты. Кто-то из молодых популяризаторов попросил помощи в реализации своих проектов, кто-то рассказал о уже реализуемых проектах, которым нужны гранты и инвестиции. Сам же президент России рассказал о последней встрече с писателем Даниилом Граниным незадолго до его смерти. Это было в Санкт-Петербурге.

"Я приехал к нему, чтобы вручить награду, потому что он уже совсем не мог никуда ездить. И я уже уходить собирался, а он так смотрит на меня, как будто что-то хочет сказать. И я развернулся, подошел, спросил: Вы же мне что-то сказать хотите? А он: Да нет, потом когда-нибудь. Но я уговорил его поговорить, и мы еще долго и много говорили. И он, в частности, говорил о популяризации науки. Он жаловался, что на экране только кто украл да сколько украл. А надо показывать другое. И он попросил меня лично заняться популяризацией науки. До сих пор не чувствую, что полностью исполнил этого его наказ. Это была последняя наша с ним встреча. Надо заняться популяризацией науки посерьезнее", - рассказал президент.